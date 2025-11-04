با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، شبکه‌های رادیویی، ویژه برنامه‌هایی متنوعی را پخش می‌کنند. این برنامه‌ها با هدف تبیین سیره و فضائل بانوی دو عالم، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و بازخوانی جایگاه زن مؤمن در مکتب اهل‌بیت (ع) تهیه و پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «به افق آفتاب»، «پیداترین نشانی»، «مهرانه»، «روشنا‌ ام‌ابیها»، «یاس کبود»، «فاطمیه درس قرآن می‌دهد» و «فاطمه فاطمه است»، از جمله برنامه هایی است که پخش می شوند.

رادیو ایران، الگویی برای زنان مسلمان

شبکه رادیویی ایران در ایام فاطمیه برنامه‌های از جمله «خانه دوست اینجاست» و «به افق آفتاب»، را پخش می‌کند. در این برنامه‌ها حضرت زهرا (س) به عنوان وحدت و الگویی برای زنان مسلمان معرفی می‌شود. بررسی سبک زندگی فاطمی و احادیث رسول اکرم (ص) درخصوص حضرت زهرا (س)، بخش‌های مختلف این برنامه‌ها را شامل می‌شود.

رادیو فرهنگ، صدایی از مهر و آگاهی

برنامه صبح «به وقت فرهنگ»ف با نگاهی تازه به تبیین و ارزش‌های اخلاقی و انسانی بانوی اسلام می‌پردازد. همچنین ویژگی‌های شخصیت حضرت زهرا (س) بازخوانی‌ می‌شود. برنامه «سرزمین من»، موضوع بحران هویت در دنیای امروز را در گستره سبک زندگی فاطمی واکاوی می‌کند. برنامه «کتاب فرهنگ» و «پیداترین نشانی»ف از دیگر تولیدات این شبکه است.

رادیو تهران، روایت فدکیه

برنامه «باغ فیض»، با موضوع جهاد تبیین با الگو گرفتن از سیره حضرت زهرا (س) پخش می‌شود. مستند «به امید دیدار»، به روایت خطبه فدکیه می‌پردازد. برنامه «یاس کبود»ف اختصاص به بررسی سیره عملی و روش بانوی دو عالم دارد. برنامه «در پناه آفتاب»، هم با موضوع آیین سوگواری برای شهادت پخش می‌شود. برنامه «صبح نو تهران»ف تلاش دارد در قالب گفت‌وگویی به چالش‌های زنان در استان تهران بپردازد. برنامه «مهرانه»، این شبکه هم به اهمیت و جایگاه مادر خانواده می‌پردازد.

رادیو گفت‌و‌گو، یاس کبود

شبکه رادیویی گفت‌و‌گو در قالب برنامه‌ای با نام «یاس کبود»ف به تبیین جایگاه والای معنوی و ابعاد مختلف شخصیت بانوی بزرگ اسلام می‌پردازد. بازخوانی آموزه‌های معرفتی و اخلاقی حضرت زهرا (س) و بررسی نقش ایشان در تداوم، پویایی و استحکام بنیان اسلام ناب محمدی (ص) از دیگر بخش‌های برنامه است. همچنین بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سخنان علما و اندیشمندان درباره جایگاه ممتاز و نقش محوری حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام، در خلال برنامه پخش می‌شود.

رادیو قرآن، عطر کوثر

رادیو قرآن در برنامه «عطر کوثر»، به بررسی سوره کوثر با کارشناسی حجت‌الاسلام محمد شیخ‌الاسلامی می‌پردازد. همچنین برنامه «فاطمیه درس قرآن می‌دهد»، با کارشناسی حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی پخش می‌شود. برنامه‌های «حکایت جاودانگی»، «کلام ناب» و «سیمای حضرت زهرا (س) از منظر بزرگان»، از دیگر تدارک این شبکه رادیویی در ایام فاطمیه است.

رادیو معارف، گسترش فرهگ عفاف و حجاب

برنامه «ام ابیها»، رادیو معارف به موضوع سیره و کرامات حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین اشاره به القاب و مقام حضرت زهرا (س) تا ولادت ایشان می‌پردازد. برنامه «شهیده ولایت» بیانگر جایگاه و شخصیت حضرت زهرا (س) است که تأکید بر آموزه‌های زندگی ایشان برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دارد.

رادیو سلامت، فاطمه فاطمه است

برنامه «فاطمه فاطمه است»، با هدف ترویج و بهره‌مندی از سیره حضرت زهرا (س) در نقش‌های محوری همسر، مادر و کنشگر اجتماعی، پخش خواهد شد. این برنامه شامل بخش‌های متنوعی همچون مادری نمونه و همسری همراه، بسته کلام رهبری، عهد خون، در برابر تاریکی و یا فاطمه است. همچنین بخش «من یک زن مسلمانم»، یادآوری نقش محوری حضرت زهرا (س) در تداوم دین اسلام است.

رادیو پیام، پیام آفتاب

برنامه «پیام آفتاب»، شبکه رادیویی پیام به بررسی زندگینامه پر برکت حضرت فاطمه (س) اختصاص دارد. این برنامه به تهیه‌کنندگی علی همایی با محوریت سخنان کارشناسان مذهبی در مورد زندگی حضرت فاطمه (س) و خصوصیات رفتاری ایشان در خانواده و جامعه پخش می‌شود.

رادیو صبا، نغمه‌های ارغوانی

رادیو صبا با برنامه‌هایی، چون «سرگذشت»، «نواهنگ»، «مهر تابان»، «موج ارغوانی» و «عطر یاس»، حال‌و‌هوای شبکه را معطر به یاد و نام بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) می‌کند. در این برنامه‌ها تصنیف‌های مذهبی پخش می‌شود. گفت‌و‌گو با مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، به بازخوانی نقش و منزلت حضرت زهرا (س) در فرهنگ ایثار و مقاومت می‌پردازد.

رادیو نمایش، همراه با نسل پنجم

دو ویژه‌برنامه زنده «روشنا‌ام‌ابیها» و «نسل پنجم»، از رادیو نمایش پخش می‌شود. در این برنامه، علیرضا تابان و زهرا مدبر به‌عنوان گوینده حضور دارند و بخش نمایشی آن با بازی علیرضا تابان و شیرین روستایی اجرا می‌شود.