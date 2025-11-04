پخش زنده
سه عنوان کتاب جدید مجموعه «ایران ما» کاری از انتشارات «جهان کتاب» در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتابهای «کودکستان در ایران»، «نوجوان ایرانی و تعلیموتربیت» و «خواندنیهای نوباوگان ایران» نام این کتابهای جدید است که به ترتیب توسط پیوند فرهادی، مهدی شعبانی و سیدعلی کاشفی خوانساری گردآوری شدهاند. در ابتدای این مراسم دکتر پیام شمسالدینی دبیر مجموعه ایران ما به معرفی این سلسله کتابها پرداخت و هدف مجموعه را مقابله با تهدیدات مختلف علیه ایران و هویت ایرانی دانست.
فریدون عموزاده خلیلی، رییس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان توجه این سه عنوان کتاب به سه دوره خردسالی، کودکی و نوجوانی را ارزشمند ارزیابی کرد و اظهار داشت با توجه به تغییرات مداوم سلایق و تفکرات مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان، ارتباط مستقیم با این نسل و مطالعه پیوسته دنیای ایشان ضروری است.
اسدالله شعبانی، شاعر پیشکسوت نیز از تجارب خود طی سی و اندی سال مسئولیت گزینش منابع آموزشی کودکستانها و پیشدبستانیهای ایران، انجام پژوهشهای مختلف در این زمینه را ضروری دانست و بر اهمیت ویژه فارسیآموزی خردسالان تاکید کرد.
در ادامه پیوند فرهادی درباره ابعاد پیوستگی متقابل شعر خردسال و کودکستانها و مهدی شعبانی در خصوص ضرورت بررسی تجارب پیشینیان در تعلیم و تربیت و آموزش زبان و ادبیات سخن گفتند. سیدعلی کاشفی خوانساری نیز گفت بازخوانی تاریخ و رسیدن به قرائتهای تازه، فهم ما را از گذشته تغییر میدهد و به این ترتیب هم گذشتهای جدید و هم امروز و فردایی بهتر برای ما رقم میزند.
در پایان دکتر طلیعه خادمیان، مدیر مسئول نشریه جهان کتاب ضمن اشاره به سیسالگی این مجله، مهمترین سرمایه، دستاورد و هدف جهان کتاب را ایراندوستی دانست و ابراز امیدواری کرد مجموعه کتابهای ایران ما با قوت و کیفیت تداوم یابند. مریم اسلامی، شاعر شناخته شده شعر کودک و دکتر مهرداد فردیار پژوهشگر تاریخ تعلیموتربیت در ایران از دیگر شرکت کنندگان در این رونمایی بودند.
مجموعه کتابهای «ایران ما» به ارایه گزیدههای موضوعی مرتبط با فرهنگ و تاریخ ایران از میان مقالات مطبوعات فارسی زبان از دوره قاجار تا به امروز میپردازد.