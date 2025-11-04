پخش زنده
امروز: -
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس به لفاظیهای مقامات آمریکا مبنی بر محدودسازی توان موشکی ایران واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس در گفتوگویی درباره لفاظیهای مقامات آمریکایی مبنی بر محدودسازی توان موشکی ایران اظهار داشت: قدرت موشکی ایران یکی از بازوها و مؤلفههای اقتدار ایران است و ایران هیچگاه از این مؤلفه قدرت صرفنظر نخواهد کرد.
سرلشکر رضایی در پاسخ به این سوال که برد موشکهای ایران امروز چقدر است؟ گفت: برد موشکهای ایران را از اسرائیل بپرسید.