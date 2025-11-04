به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از دقایقی پیش با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان برگزار شد.

این مراسم با اقامه عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با حضور دانش آموزان در دفتر مقام معظم رهبری در قم آغاز و سپس با راهپیمایی تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) ادامه یافت.

شرکت کنندگان به ویژه نوجوانان و جوانان در این راهپیمایی با شعار‌های مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی ابراز کردند.

راهپیمایی امسال با شعار متحد و استوار در مقابل استکبار برگزار شد و دانش آموزان با حضور گسترده و پرشور در این راهپیمایی بر مقابله با توطئه‌های دشمنان و ایستادگی مقابل قلدری و زورگویی آمریکا تاکید کردند.