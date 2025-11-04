به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کریمیان گفت: متقاضیان برای ثبت نام می‌توانند تا جمعه ۱۶ آبان به پایگاه اینترنتی sanjesh.org مراجعه کنند.

وی گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود.