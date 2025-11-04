پخش زنده
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ورود هرگونه دام زنده به استان چه دارای مجوز و چه بدون مجوز بهمنظور جلوگیری از بروز تب برفکی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی در نشست ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با بیماری تب برفکی بیان کرد:
کنترل دقیق در مبادی ورودی و جادهها استان و بهویژه در مرزهای مشترک با کشور عراق برای هرگونه جابهجایی غیرمجاز و قاچاق دام باید انجام شود.
وی گفت: بیماری تب برفکی تهدیدی جدی برای بخش دام و اقتصاد استان است و هیچ دستگاهی نباید در اجرای مصوبات ستاد کوتاهی کند.
کاظم نسب الباجی افزود: اعتبارات لازم برای خرید واکسن، مواد ضدعفونیکننده، تجهیزات و خدمات واکسیناسیون باید بهصورت کامل و فوری از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی تامین و تخصیص شود تا روند مقابله با بیماری بدون وقفه ادامه یابد.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان همچنین خواستار اطلاعرسانی گسترده و دقیق در این خصوص شد و گفت: باید هشدارهای لازم به مردم و بهویژه دامداران ارایه شود تا آگاهی عمومی نسبت به راههای پیشگیری افزایش یابد.
وی ادامه داد: بهزودی جلسهای توسط معاونت سیاسی استانداری با فرمانداران برگزار و تذکرات لازم داده میشود، همچنین ادارهکل امور روستایی موظف است جلسهای با دهیاران و ادارهکل امور شهری نیز نشستی با شهرداریها در خصوص ضدعفونی روزانه کشتارگاهها و رعایت اصول بهداشتی برگزار کند.
بیماری تب برفکی، با نام دیگر بیماری پا و دهان یا FMD، یک بیماری جدی و مسری است که تمام حیوانات سم پا از جمله گاو، گوسفند، بز، شتر، آهو و خوک را درگیر میکند. هرچند، این بیماری بر اسبها و گورخرها تأثیر نمیگذارد، گسترش بیماری FMD در صورت عدم پیشگیری، میتواند خسارات جبران ناپذیری از نظر اقتصادی به دامدار وارد کند.