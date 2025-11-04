رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه‌های بین‌المللی فناوری نانو و فناوری‌های روزآمد ایران گفت: باید برای ارتقاء کیفیت و صادرات این محصولات فناورانه، اقدام کنیم و علاوه بر این در عرصه توسعه عدالت پزشکی، این محصولات باید در عرضه خدمت به شهروندان در مناطق محروم کشور به‌ کار گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز سه‌شنبه با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو ایران و نخستین نمایشگاه فناوری‌های روزآمد (فرّ ایران) بازدید کرد و از آخرین پیشرفت‌های فناورانه و تحولات تخصصی در بخش‌های مختلف علمی، صنعتی و پزشکی کشور، مطلع شد.

رئیس جمهور در بخشی از این بازدید که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شده است، از دستاورد‌ها و توانمندی‌ پژوهشگران و فناوران، تجلیل و از پدیدآورندگان این دستاوردها، قدردانی کرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالیت‌ها و اقداماتی که انجام شده است، از جهات مختلف، زمینه اصلاح و بهره‌وری بیشتر را فراهم می‌کند.

آقای پزشکیان با حضور در غرفه‌های مختلف این نمایشگاه، پیشنهادهایی برای بهره‌برداری و پشتیبانی‌های لازم از محصولات نوآورانه عرضه شده در این نمایشگاه به مسئولان اجرایی ارائه کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر یک از این محصولات باید برای ما سودآور باشند، تصریح کرد: باید برای ارتقاء کیفیت و صادرات این محصولات فناورانه اقدام کنیم و علاوه بر این در عرصه توسعه عدالت پزشکی، این محصولات باید در خدمت به شهروندان در مناطق محروم کشور، به کار گرفته شوند. وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها نیز باید برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، از تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان، حمایت‌های لازم را برای توسعه کسب و کار خود داشته باشند.

در بخش دیگر این بازدید، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، گفت: نمایشگاه فرّ ایران با هدف توسعه فناوری‌های بومی برپا شده است. این رویداد با موضوع ارائه و نمایش جدیدترین دستاورد‌ها و محصولات راهبردی دانش‌بنیان ایرانی در مسیر حل مسائل پیچیده کشور برگزار شده است.

افشین تصریح کرد: در این نمایشگاه، حدود ۸۰ محصول دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌های بهداشت و سلامت، نفت و انرژی، هوش مصنوعی و نرم‌افزار، کشاورزی و دیگر عرصه‌های فناوری، معرفی شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: تولید این محصولات دانش‌بنیان بومی، باعث صرفه‌جویی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار ارزبری می‌شود. در حوزه افزایش بهره‌وری نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه دولتی خواهیم داشت. در مجموع، این محصولات که امروز در نمایشگاه فرّ ایران عرضه شده است، در بازار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. همه محصولاتی که امروز به رئیس جمهور معرفی شدند، حاصل تلاش متخصصان و فناوران ما در یک‌سال گذشته هستند.

گفتنی است، شانزدهمین نمایشگاه نانو با حضور بیش از ۱۵۰ مجموعه فناور در محل سالن خلیج فارس و همچنین نخستین نمایشگاه فرّ ایران با میزبانی ۸۰ محصول دانش‌بنیان و فناورانه کشورمان در محل سالن ملل نمایشگاه بین المللی تهران از ۱۱ تا ۱۴ آبان برقرار است.

نمایشگاه نانو به عنوان بزرگترین رویداد سالانه فناورانه کشور در عرصه فناوری‌های نانو و میکرو، فرصتی کم‌نظیر برای آشنایی و درک عینی از مسیر تحول علمی و صنعتی ایران در دو دهه اخیر در این حوزه محسوب می‌شود.

۴۰۰ شرکت فعال در حوزه نانوفناوری در ایران مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای توان رقابتی کشور ایفا می‌کنند.

این شرکت‌ها با تمرکز بر تحقیق، تولید و تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر نانو، سهم قابل توجهی در ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی علم و فناوری داشته‌اند و توانسته‌اند دستاورد‌هایی در زمینه‌های مختلف، مانند پزشکی، مواد پیشرفته، انرژی و محیط زیست به ثبت برسانند.

در این نمایشگاه به‌طور ویژه، نوآوری‌ها و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلف، مانند صنعت، پزشکی، کشاورزی، انرژی، محیط‌ زیست، عمران، حمل‌ و نقل، نساجی و تجهیزات پیشرفته معرفی می شود.

در کنار بخش‌های نمایشگاهی، نشست‌های تخصصی متعدد با حضور فناوران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و صنایع با هدف انتقال دانش و فناوری، شناسایی نیاز‌های بازار و ایجاد ارتباطات بین‌المللی، برگزار می‌شود.

نمایشگاه نانو در ۱۵ دوره پیشین، زمینه‌ای مؤثر برای هم‌افزایی میان بازیگران زیست‌بوم علم و فناوری کشور بوده است؛ از نخستین دوره تا امروز، بیش از هزار شرکت و مؤسسه فناور در این رویداد شرکت کرده‌اند و صد‌ها محصول نانویی به‌صورت رسمی، معرفی و تجاری‌سازی شده‌اند.