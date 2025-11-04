پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی گتوند از آغاز برداشت گیاه دارویی چای ترش در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حفیظی اظهار داشت: هرساله چای ترش در اردیبهشت ماه کشت و در آبان ماه برداشت میشود و کشاورزان شهرستان گتوند درحال برداشت این گیاه دارویی ارزشمند هستند.
وی افزود: چای ترش یک گیاه گرمسیری با نیاز آبی کم است که میشود به عنوان یکی از کشتهای جایگزین نقش مهمی در اصلاح الگوی کشت و صرفه جویی در منابع آبی داشته باشد.
حفیظی تصریح کرد: چای ترش که به چای قرمز نیز معروف است و دارای خواص دارویی بوده و در کاهش قند خون، فشار خون، درمان بیماریهای کبدی و کنترل کلسترول خون موثر است.