مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان گفت: ۱۳ آبان یادآور شکست هیمنه استکبار جهانی به دست دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی است و امروز نیز نسل‌های جدید با حضور پرشور خود نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا حاجتی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اهواز اظهار کرد: امروز یکی از روز‌های تاریخی انقلاب اسلامی ایران است، روزی که در سال‌های ۴۳، ۵۷ و ۵۸ به عنوان نماد مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و رژیم سلطه‌گر آمریکا ثبت شد.

وی افزود: ۱۳ آبان روزی است که هیمنه ابرقدرت جهان به دست دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی در فتح لانه جاسوسی آمریکا شکسته شد، روزی که ملت ایران ثابت کرد پای هیچ قانون استکباری و ظالمانه‌ای نمی‌ایستد و مسیر استقلال و عزت خود را با صلابت ادامه می‌دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان با اشاره به تهدید‌های اخیر آمریکا در منطقه تصریح کرد: بیش از ۴۵ سال است که آمریکا ملت ایران را تهدید می‌کند، اما امروز معادله قدرت تغییر کرده است؛ هر سیلی که می‌زند، چند برابر پاسخ می‌گیرد و دیگر دوران قلدری و یک‌جانبه‌گرایی آن گذشته است.

سردار حاجتی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امنیت پوشالی آمریکا را در جهان درهم شکسته و وعده الهی تحقق یافته است، بدون تردید شکست نهایی آمریکا در برابر جبهه مقاومت را در آینده‌ای نزدیک شاهد خواهیم بود.

وی گفت: حضور پرشور دانش‌آموزان اهوازی در این روز، آن هم در شرایط هوای آلوده نشان‌دهنده وفاداری نسل چهارم و پنجم انقلاب به آرمان‌های امام و شهدا است و این حضور الهام‌بخش، تداوم مسیر انقلاب اسلامی را تضمین می‌کند.