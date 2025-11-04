پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شوشتر گفت: دو مجوز تغییر کاربری به مساحت ۱۷ هزار متر مربع در این شهرستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر حسین پور با بیان اینکه هرگونه تغییرکاربری در اراضی کشاورزی نیازمند دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: با صدور مجوز تغییرکاربری از اراضی با کم بازده استفاده بهینه میشود و از تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جلوگیری میشود.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون دو مجوز تغییرکاربری به مساحت ۱۷ هزار مترمربع برای اجرای طرحهای مرغداری گوشتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی در شوشتر صادر شد.