راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با شعار، متحد و استوار مقابل استکبار، در نقاط مختلف آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قشرهای مختلف مردم آذربایجان غربی به ویژه دانش آموزان بصیر و موقعیت شناس این استان شهید پرور با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ضمن سردادن شعارهای مر گ برآمریکا و مرگ براسرائیل خشم و انزجار خود را از جنایتهای استکبارجهانی فریاد زدند و اعلام کردند که همچون نسلهای پیشین متحد واستوار درمقابل استکبار ایستادهاند.
۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران یادآور سه واقعه مهم تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت جمعی از دانشآموزان در محوطه دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ در تاریخ انقلاب اسلامی است از این رو با عنوان روز استکبار ستیزی نامگذاری شده است.