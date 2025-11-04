به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: حکم ثبت ملی دبیرستان آیت الله کاشانی مشهد با شماره ثبت ۳۴۴۴۲ از طرف وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد.

سید جواد موسوی افزود: این دبیرستان که در خیابان شهید وحید مشهد قرار دارد در دوران انقلاب اسلامی و سال‌های دفاع مقدس یکی از فعال‌ترین مراکز آموزشی ایران در زمینه حضور داوطلبانه دانش آموزان و معلمان به جبهه‌های جنگ تحمیلی محسوب می‌شد و به همین دلیل به عنوان دبیرستان اسوه یا نمونه در وزارت آموزش و پرورش کشور نیز ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این دبیرستان که در سال ۱۳۴۵ ساخته شده است با استفاده از برخی محور‌های معماری بومی ساخته شده و جالب توجه است.

موسوی افزود: با تجاوز رژیم بعثی به کشور در شهریور ۱۳۵۹، اولین دانش آموزان نوجوانی که داوطلبانه از خراسان به جبهه‌های نبرد عزیمت کردند، از این دبیرستان بودند، شهید رضا لیاقت نیز اولین دانش آموز شهیدی بود که از همین دبیرستان در جنگ تحمیلی به شهادت رسید.

ساخت اولین موزه شهدای دانش آموز کشور در دبیرستان آیت الله کاشانی

رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و حرائم اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این دبیرستان با بیش از ۶۵۰ اعزام داوطلبانه و ۱۰۵ شهید دانش آموز و معلم، در بین تمام دبیرستان‌های کشور، یک دبیرستان بی نظیر است.

محمود طغرایی افزود:در حال حاضر تصاویر برخی از این شهدا در داخل دبیرستان نصب شده و اغلب کلاس‌ها و فضا‌های آن، به نام همین شهدا، نام گذاری شده است.

او افزود: شهرداری مشهد نیز در سال ۱۴۰۰ در راستای توجه به نماد‌های هویتی، ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت و همچنین لزوم قدردانی و معرفی چهره‌های علمی و فرهنگی در محل این دبیرستان اقدام به ساخت اولین موزه شهدای دانش‌آموزی کشور نموده است.

رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و حرائم اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: تاکنون ساختمان معراج شهدای خراسان در میدان معراج مشهد و ساختمان جهاد سازندگی خراسان در خیابان بهار مشهد با عنوان محل اعزام سنگرسازان بی‌سنگر بوده است در فهرست ملی میراث دفاع مقدس ایران ثبت شده است.

خراسان رضوی تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی، معنوی و طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد.