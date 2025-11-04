پخش زنده
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور از کل تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه اول امسال، ۸ هزار و ۳۳۳ نفر مرد و دو هزار و ۸۱ نفر زن بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مدت استانهای تهران با ۸۵۶، فارس با ۸۰۳ و خراسان رضوی با ۷۳۳ فوتی بیشترین و استانهای ایلام با ۱۰۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۰ و قم با ۱۴۲ فوتی کمترین تعداد تلفات را داشتهاند.
افزایش قابل توجه تلفات تصادفات درون شهری
آمار تلفات حوادث رانندگی درون شهری در نیمه نخست امسال، بیشترین میزان افزایش را در مقایسه با تصادفات برون شهری یا روستایی داشته است.
در این مدت دو هزار و ۵۸۹ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۳۹۰ نفر بوده است. بنابرابن در نیمه نخست امسال شاهد افزایش ۸.۳ درصدی تلفات تصادفات درون شهری هستیم.
آمار تلفات حوادث رانندگی در محورهای درون شهری در سال گذشته چهار هزار و ۷۵۹ نفر بوده کهدر مقایسه با سال قبل از آن ۳.۵ درصد کاهش داشته است.
در شش ماهه نخست امسال همچنین هفت هزار و ۱۷۴ نفر در محورهای برون شهری، ۵۹۷ نفر در مسیرهای روستایی و مابقی در سایر مسیرها جان خود را از دست دادهاند.
افراد ۳۹-۱۱ سال، نیمی از تلفات تصادفات
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست امسال متاسفانه ۴۹.۷ درصد از متوفیات حوادث رانندگی را نوجوانان و جوانان ۳۹-۱۱ سال تشکیل داده است. در این مدت افراد بالای ۶۰ سال، ۱۹.۵ درصد و افراد ۴۰ تا ۴۹ سال ۱۴ درصد از کل تلفات را به خود اختصاص دادهاند.
شکستگیهای متعدد، بیشترین علت فوت در تصادفات
بر اساس آمار سالهای گذشته، ضربه به سر در تصادفات رانندگی علت اصلی مرگ و جان باختن افراد است و این علت در صدر دلایل مرگ در حوادث رانندگی قرار میگیرد. اما در نیمه نخست امسال، شکستگیهای متعدد با اندکی اختلاف به عنوان علت اصلی مرگ در تصادفات قرار گرفته است.
در این مدت سه هزار و ۶۲۸ نفر به دلیل شکستگیهای متعدد در حوادث رانندگی جان باختهاند که ۳۴.۸ درصد از کل تلفات را در بر میگیرد.
پس از آن، ضربه به سر با سه هزار و ۴۷۳ فوتی (۳۳.۳ درصد از کل تلفات) و علل اشتراکی با دو هزار و ۲۰۸ فوتی (۲۱.۲ درصد از کل تلفات) بیشترین علت مرگ افراد در تصادفات رانندگی است.
سرعت بالای خودروها، ناایمن بودن خودروها و عدم رعایت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان میتواند زمینهساز وقوع تصادفات با شدت بالا و متأسفانه مرگ سرنشینان آن به دلایل ذکر شده باشد، بنابراین توجه به این نکات میتواند از بسیاری از این حوادث تلخ و خسارتبار جلوگیری کند.
افزایش ۱.۲ درصدی مصدومان تصادفات شش ماهه
در نیمه نخست امسال ۲۰۲ هزار و ۱۴۵ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۹۹ هزار و ۸۴۱ نفر)، ۱.۲ درصد بیشتر شده است.
تعدادفوتی های تصادفات در شهریور از دو هزار نفر عبور کرد
بر اساس آمارها، ماه شهریور بیشترین تعداد کشتههای تصادفات را در مقایسه با دیگر ماههای سال به خود اختصاص میدهد. متاسفانه با وجود هشدارهای مکرر و تأکید بر لزوم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در شهریور امسال نیز تعداد تلفات حوادث رانندگی به بالاترین حد خود در طول شش ماهه امسال رسید و بعد از دو سال مجدداً از مرز دو هزار فوتی عبور کرد و به دو هزار و ۶۴ نفر رسید.
در این ماه تعداد تلفات تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد بیشتر شده است که از این تعداد هزار و ۶۱۹ نفر مرد و ۴۴۵ نفر زن بودند.