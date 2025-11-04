پخش زنده
کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا شاهد کاهش محسوس دما در استان قم هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا شاهد کاهش پنج درجهای دمای هوا هستیم به طوری که حداکثر دمای هوای قم به ۲۱ درجه سانتیگراد میرسد.
مرتضی صبوری افزود: در روزهای آینده هم به تدریج دمای هوا افزایش مییابد و روز شنبه حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۴ درجه سانتیگراد است.
وی گفت: دمای هوای صبح امروز در شهر قم ۸ درجه سانتیگراد بود و سردترین نقطه استان، روستای سنجگان بخش سلفچگان با ۲ درجه سانتیگراد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی افزود: امروز آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود و فردا نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش موقت ابر و وزش باد خواهد بود.