به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا شاهد کاهش پنج درجه‌ای دمای هوا هستیم به طوری که حداکثر دمای هوای قم به ۲۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

مرتضی صبوری افزود: در روز‌های آینده هم به تدریج دمای هوا افزایش می‌یابد و روز شنبه حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۴ درجه سانتیگراد است.

وی گفت: دمای هوای صبح امروز در شهر قم ۸ درجه سانتیگراد بود و سردترین نقطه استان، روستای سنجگان بخش سلفچگان با ۲ درجه سانتیگراد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی افزود: امروز آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود و فردا نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش موقت ابر و وزش باد خواهد بود.