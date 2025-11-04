به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فصل پاییز با رنگ‌های منحصر‌به‌فرد خود، منظره چشم نوازی را به طبیعت سامان بخشیده است.

منطقه چهار فصل سامان با تنوع باغات، طبیعت زیبا و آب و هوای مناسب، این روز‌ها دل هر رهگذری را می‌رباید.

شهرستان سامان به عنوان قطب گردشگری استان و کشوردر فاصله ۳۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

پاییز رنگارنگ شهرستان سامان ین روز‌ها برای پیاده‌روی و عکاسی ایده آل است.