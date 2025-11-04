پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مشارکت همه اقشار جامعه
عبدخدایی: امروز جمعیت ۹۰ میلیونی ایران اسلامی پشتیبان رهبری و نظام اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام، روز سهشنبه ۱۳ آبانماه در جمع راهپیمائیان یاسوج گفت: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی در جهان است که با مشارکت همه اقشار جامعه از اساتید، دانشآموزان، دانشجویان، کسبه، تجار و کشاورزان به پیرورزی رسید محمد مهدی عبدخدایی با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ جهان افزود: انقلاب اسلامی ایران جزو انقلابهای بزرگ تاریخ است که کمترین خونریزی را داشته است بطوری که تعداد شهدای انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با کشتهشدگان انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و سایر انقلابها به مراتب کمتر بوده است. عبدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیمات امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان در همان لحظه ورود به کشور و حضور در بهشت زهرا با شجاعت اعلام کردند که دولت تعیین میکنند و دولت بختیار را به رسمیت نمیشناسند. وی ادامه داد: امام راحل با تصمیم شورای انقلاب و انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخستوزیر موافقت کردند. دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام افزود: امروز جمعیت ۹۰ میلیونی ایران در حمایت از رهبری، نظام و انقلاب ایستادهاند، اتفاقی که در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی و آمریکا به خوبی نمایان شد. عبدخدایی رژیم صهیونیستی را فرزند نامشروع غرب خواند که برای به ستوه آوردن کشورهای عرب و خاورمیانه ساخته شده است اضافه کرد: ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با پشتوانه مردن توانست پوشالی بودن این رژیم را به جهانیان به اثبات برساند وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه با ایران دست به دامان آمریکا شد تا آتشبس برقرار شود ادامه داد: ایران توانست با شلیک موشکهای خود با عبور از گنبد آهنین این رژیم را در هم بکوبد. وی با اشاره به موضع رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا گفت: ایشان فرمودند مذاکره با کشوری که در حین مذاکره به ایران حمله میکند فایدهای ندارد. دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام با انتقاد از ترامپ رئیسجمهور آمریکا، وی را قلدر و لات خواند و گفت: انشاءالله ایران اسلامی شاهد شکست آمریکا و قدرتهای بزرگ خواهد بود و اسلام را در تمام دنیا گسترش خواهد داد.