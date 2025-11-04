پخش زنده
برنامههای «روستا دوستا»، با معرفی روستای اصله از توابع شهرستان فامنین در استان همدان و «ادبیاتو»، با نگاهی تازه به ادبیات عامیانه و داستانهای کهن، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روستا دوستا»، این هفته شنوندگان رادیو صبا را به دل طبیعت همدان میبرد، جایی به نام روستای اصله که میان دشتهای سرسبز و کوهپایههای زاگرس، تصویری زنده از آرامش، سادگی و زندگی اصیل روستایی ایران را به گوش مخاطبان میرساند.
روستای اصله، واقع در دهستان مفتح بخش مرکزی فامنین، از جمله مناطق خوشمنظره و کمنظیر همدان است که با دشتهای پهناور، باغهای میوه و تاکستانهای گسترده، چشمههای طبیعی و فضای کوهپایهای معتدل، مقصدی دلپذیر برای گردشگران و دوستداران طبیعت به شمار میرود. خانههای سنتی با دیوارهای کاهگلی، کوچههای باریک و سکوت روستا حالوهوای گذشته را زنده میکند و تجربهای از آرامش و زندگی بومی در دل طبیعت را فراهم میسازد.
در این برنامه، شنوندگان ضمن آشنایی با پیشینه و سبک زندگی مردم اصله، با سنتهای دیرینه کشاورزی و باغداری، آیینهای محلی و ظرفیتهای بومگردی و گردشگری روستا نیز آشنا خواهند شد. گفتوگو با اهالی، روایتهای شفاهی از تاریخ و فرهنگ منطقه، و بازدید صوتی از کوچهها و محلات از بخشهای ویژه این برنامه است.
برنامه «روستا دوستا»، به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و اجرای مهدی پر، ساعت ۱۵ از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش میشود.
برنامه «ادبیاتو»، با نگاهی تازه به ادبیات عامیانه و داستانهای کهن، سراغ شخصیتهایی میرود که سالها در قصههای کودکی ما حضوری پررنگ داشتهاند، پیرزنهایی با چهرهای مرموز که گاه در هیبت جادوگر و گاه در قالب دانایی پنهان، قهرمانان قصه را در مسیر سرنوشتشان قرار میدهند. این برنامه با بازخوانی بخشهایی از قصههای معروف فارسی و فولکلور ایرانی مانند «پیرزن و دخترک چاه»، «ننهسرما» و «عجوزهی جنگل»، به بررسی نقش نمادین و تأثیرگذار این شخصیتها در فرهنگ شفاهی ایران میپردازد.
در این قسمت، شنوندگان علاوه بر شنیدن روایتهای شنیدنی از زبان امیرحسین مدرس، با تحلیل و توضیحات کارشناسی درباره معنا و کارکرد «پیرزنهای ترسناک» در ادبیات کهن آشنا میشوند؛ اینکه چگونه ترس در قالب قصه، ابزاری برای انتقال تجربه، هشدار و تربیت نسلها بوده است.
برنامه «ادبیاتو»، به تهیهکنندگی مژگان فرزین و با اجرای امیرحسین مدرس، ساعت ۱۳ پخش میشود.