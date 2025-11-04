به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با اقدامات پلیسی و گشت زنی نامحسوس ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر بیان داشت: متهمان در تحقیقات تکمیلی پلیس و در مواجهه با مستندات و ادله مربوطه به ۱۰ فقره سرقت از قبیل: ۳ کابل برق، ۳ فقره جعل و کلاهبرداری، ۲ فقره سرقت معابر و اماکن و ۲ فقره سرقت مشاعات اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.