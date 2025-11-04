پخش زنده
فرماندار قائمشهر با حضور در استودیوی خبر رسانه استانی گفت: ساماندهی بازارچه شهرک نساجی که مورد اعتراض شهروندان است، در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار قائمشهر با حضور در استودیوی خبر رسانه استانی، از پیگیری مشکلات شهرک نساجی (یثرب) و برنامهریزی برای ساماندهی بازارچه این شهرک خبر داد.
قربانی گفت: شهرک نساجی از بدو ورود به صورت مستمر گزارشهایی داشتیم و شهروندانی که برای پیگیری خواستههای خود پیش ما میآمدند، مسائل و مشکلات مختلفی را مطرح کردند که در دستور کار قرار دادهایم.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی متعدد از این شهرک افزود: بارها بازدیدهای میدانی مختلفی با حضور نمایندگان مجلس از این شهرک داشتیم و به مشکلات مطرح شده پرداختیم.
فرماندار قائمشهر در خصوص موضوع بازارچه شهرک نساجی که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته، گفت: مدیریت این قطعهها در گذشته در اختیار شرکت تعاونی قرار گرفته بود و در طول زمان تغییر کاربریهایی هم روی آن صورت گرفته بود.
قربانی با تشریح چالشهای پیشرو تصریح کرد: مالکیت برخی از این واحدها یا تغییر پیدا کرده و یا مالکان در قید حیات نیستند و در نهایت باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این بازارچه ساماندهی و به شکل نوین بهسازی شود.
وی قول داد این موضوع با اولویت در دستور کار ادارات مربوطه قرار گیرد و در آینده نزدیک شاهد اقدامات عملی برای ساماندهی این بازارچه باشند.
شهرک نساجی (یثرب) از جمله مناطق پرجمعیت قائمشهر است که سالهاست با مشکلات متعددی در زمینه امکانات و خدمات شهری روبرو بوده و پیگیریهای مردمی برای رفع این مشکلات ادامه دارد.