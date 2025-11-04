به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار قائم‌شهر با حضور در استودیوی خبر رسانه استانی، از پیگیری مشکلات شهرک نساجی (یثرب) و برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازارچه این شهرک خبر داد.

قربانی گفت: شهرک نساجی از بدو ورود به صورت مستمر گزارش‌هایی داشتیم و شهروندانی که برای پیگیری خواسته‌های خود پیش ما می‌آمدند، مسائل و مشکلات مختلفی را مطرح کردند که در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی متعدد از این شهرک افزود: بارها بازدیدهای میدانی مختلفی با حضور نمایندگان مجلس از این شهرک داشتیم و به مشکلات مطرح شده پرداختیم.

فرماندار قائم‌شهر در خصوص موضوع بازارچه شهرک نساجی که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته، گفت: مدیریت این قطعه‌ها در گذشته در اختیار شرکت تعاونی قرار گرفته بود و در طول زمان تغییر کاربری‌هایی هم روی آن صورت گرفته بود.

قربانی با تشریح چالش‌های پیش‌رو تصریح کرد: مالکیت برخی از این واحدها یا تغییر پیدا کرده و یا مالکان در قید حیات نیستند و در نهایت باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این بازارچه ساماندهی و به شکل نوین بهسازی شود.

وی قول داد این موضوع با اولویت در دستور کار ادارات مربوطه قرار گیرد و در آینده نزدیک شاهد اقدامات عملی برای ساماندهی این بازارچه باشند.

فرماندار قائم شهر با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات شهری در نقاط مختلف شهر به ویژه در شهرک نساجی قائم شهر که تاکنون از خدمات کمتری برخوردار بوده تاکید کرد: انتظار از شهرداری و شورای شهر این است با نگاه حمایتی مجموعه شهرداری قائم شهر، از این پس خدمات مطلوبی به ساکنان شهرک نساجی قائم شهر ارائه شود.





قربانی اظهار داشت: پیگیری بهسازی آسفالت راه ارتباطی و پوشش آنتن دهی تلفن همراه شهرک نساجی در دستور کار قرارگرفت و مشکل قطعی آب ساکنان این شهرک در شرایط ناترازی انرژی و قطعی برق با نصب دیزل ژنراتور مرتفع شد.

شهرک نساجی (یثرب) از جمله مناطق پرجمعیت قائم‌شهر است که سال‌هاست با مشکلات متعددی در زمینه امکانات و خدمات شهری روبرو بوده و پیگیری‌های مردمی برای رفع این مشکلات ادامه دارد.