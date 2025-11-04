رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اهمیت انتقال تجربیات علمی از اساتید پیشکسوت به جوانان اشاره کرد و گفت: اساتید پیشکسوتی مانند دکتر رشیدی و دکتر دبیر به مرحله‌ای از بلوغ علمی رسیده‌اند که مسئولیت‌هایشان نیز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سروش گفت: این عزیزان تجربیات گرانبهایی دارند که باید به جوانان منتقل کنند. این انتقال تجربیات یک مسئولیت بزرگ است و برای جوانان فرصتی طلایی است که از این منابع علمی و تجربی بهره‌مند شویم.

سروش پیشنهاد داد که اساتید پیشکسوت تجربیات علمی و زندگی خود را ثبت کنند و گفت: اگر عزیزان پیشکسوت فرصت نوشتن خاطرات و تجربیات خود را ندارند، می‌توانیم از مصاحبه‌ها بهره گیرند و تجربیات علمی‌شان را ثبت کنند. پیشنهاد می‌کنم که کتاب‌های مشترکی بنویسند که در آن، جوانان از تجربیات و علم اساتید پیشکسوت استفاده کنند و اساتید نیز از انرژی و نوآوری جوانان بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به مسئله نوشتن کتاب و ضرورت آن در مراحل بلوغ علمی اشاره کرد و افزود: در ایران به نظر می‌رسد که مسیر درستی در حوزه کتاب‌نویسی دنبال نمی‌شود. بسیاری از جوانان پیش از رسیدن به بلوغ علمی، به نوشتن کتاب اقدام می‌کنند. در حالی که نوشتن در اوج بلوغ علمی و در مراحل پیشرفته علمی است که معنا پیدا می‌کند. نوشتن کتاب می‌تواند به‌عنوان یک ابزار ارزشمند برای انتقال علم و تجربه باشد.

سروش به جایگاه اساتید پیشکسوت اشاره کرد و گفت: اساتید پیشکسوت ما گنج‌هایی هستند که باید از تجربیاتشان بهره‌برداری کرد. از این رو، از اساتید جوان می‌خواهم که این رابطه علمی و آموزشی را با اساتید پیشکسوت ادامه دهند و از تجربیات آنان استفاده کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود به دانش‌آموختگان دانشگاه توصیه کرد که ارتباط خود را با دانشگاه حفظ کنند.

سروش خطاب به جوانان گفت: جوانی دوره‌ای پر از غرور و بلندپروازی است، اما این غرور نباید باعث شود که ارزش و جایگاه اساتید را فراموش کنیم. در نهایت، همان‌طور که بزرگان ما گفته‌اند، احترام به اساتید پیشکسوت جزو اصولی است که باید در همه دوران زندگی و کاری خود رعایت کنیم.