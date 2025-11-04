پخش زنده
ایران و پاکستان چند دهه گذشته در تلاش برای توسعه روابط دوجانبه در حوزههای مختلف بودهاند. سفرهای مقامات دو کشور و تفاهم نامههای امضاء شده، نشانهای از عزم این دو کشور همسایه برای گسترش بیش از پیش مناسبات است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، با گذشت بیش از هفتاد سال از برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، دیدارهای مستمر مقامات عالیرتبه دو کشور نشانه اراده مشترک تهران و اسلامآباد برای تعمیق روابط و ارتقای سطح همکاریها به نفع ملتهای دو سوی مرز است.
ایران و پاکستان با اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی عمیق، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری دارند؛ از توسعه تجارت مرزی و انرژی گرفته تا تبادلات علمی، دانشگاهی و گردشگری مذهبی.
در حوزه اقتصادی، دو طرف بر گسترش مبادلات تجاری و تسهیل مسیرهای حملونقل و ترانزیت کالا تأکید کردهاند؛ اقدامی که میتواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش سطح رفاه مردم کمک کند.
در عرصه فرهنگی نیز، برگزاری هفتههای فرهنگی، تبادل هیئتهای علمی و گسترش همکاریهای رسانهای، به تقویت پیوندهای مردمی و شناخت متقابل میان دو ملت یاری میرساند.
مقامات دو کشور بر این باورند که همکاریهای سازنده و همافزا، نه تنها منافع ملی ایران و پاکستان را تأمین میکند، بلکه به تحکیم صلح، ثبات و پیشرفت در کل منطقه کمک خواهد کرد.