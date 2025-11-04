به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ قشر‌های مختلف مردم انقلابی و همیشه در صحنه بوکان امروز آمده بودند تا با حضور باشکوه و با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ ایران و پلاکارد‌هایی با عنوان مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل فریاد استکبارستیزی خود را به گوش جهانیان برسانند.

در این راهپیمایی باشکوه خیابان‌های اصلی شهر بوکان شاهد صحنه ها‌یی بی‌نظیر از وحدت، بصیرت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و بار دیگر حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

راهپیمایان در پایان پرچم های رژیم صهیونیستی و آمریکای سلطه گر را به آتش کشیدند.