به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار مهدی افشاری گفت: ماموران در کار اطلاعاتی خود یک شرکت با اسناد جعلی اقدام به نگهداری تجهیزات پزشکی قاچاق می‌کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از انبار شرکت تجهیزات پزشکی با جعل اسناد کمرکی بدون رعایت تشریفات کمرکی کشف که در این راستا نمایندگان شرکت بازداشت و به همراه اموال مکشوفه به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده ۹ دستگاه تجهیزات پزشکی پوست مو و زیبایی قاچاق کشف که ضمیمه پرونده شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳میلیارد تومان علام کرده‌اند، گفت: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم میباشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند.