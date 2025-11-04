پخش زنده
خروش مردم گلستان با مشت های فشرده و فریاد مرگ بر آمریکا جلوه های با شکوهی از راهپیمایی مردم گلستان در روز سیزده آبان امسال بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تصاویر هوایی راهپیمایی امروز مردم گرگان نشان از راهپیمایی متفاوت امسال سیزده آبان بود.
صفوف فشرده راهپیمایان ، پرچم های بر افراشته جمهوری اسلامی ایران بر فراز دستان شرکت کنندگان ، آتش زدن نماد صهیونیسم جهانی همراه با فریاد های بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم و دانش آموزان دختر و عکس های حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای بر دستان پسران دانش آموز نشان از آگاهی و بصیرت مردم از دشمنی ذاتی آمریکا با ملت ایران است.