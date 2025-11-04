به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تصاویر هوایی راهپیمایی امروز مردم گرگان نشان از راهپیمایی متفاوت امسال سیزده آبان بود.



صفوف فشرده راهپیمایان ، پرچم های بر افراشته جمهوری اسلامی ایران بر فراز دستان شرکت کنندگان ، آتش زدن نماد صهیونیسم جهانی همراه با فریاد های بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم و دانش آموزان دختر و عکس های حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای بر دستان پسران دانش آموز نشان از آگاهی و بصیرت مردم از دشمنی ذاتی آمریکا با ملت ایران است.