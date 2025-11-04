پخش زنده
مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور قشرهای مختلف مردم در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مردم انقلابی و بصیر خوزستان در چهل و هفتمین سالگرد حماسه بزرگ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند.
حضور حماسی دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و روحانیون، عشایر غیور و قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان جلوه زیبایی به این مراسم باشکوه داد و خوزستانیها به جهانیان نشان دادند که هیچ گاه از آرمانها و ارزشهای انقلاب بزرگ خود دست بر نمیدارند.
در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کلانشهر اهواز مردم بصیر از بزرگراه آیت الله بهبهانی مقابل پارک شهربازی پاداد تا مصلی مهدیه امام خمینی با حضور باشکوه خود ندای الله اکبر و استکبار ستیزی را فریاد زدند.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان کلانشهر اهواز با اشاره به حماسه دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۵۸ گفت: ملت ایران در یوم الله ۱۳ آبان به مانند گذشته حماسهای به یاد ماندنی را خلق کردند.
در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در اهواز قطعنامه سراسری راهیپمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد که با شعارهای شرکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما شرکتکنندگان در این حماسه ملی، با حمایت از هرگونه حرکتهای مردمی در تمام نقاط جهان علیه نظام سلطه، با تأکید بر اصل «مقاومت فعال»، هرگونه سازش یا تسلیم در برابر هژمونی قدرتهای استکباری، بهویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم فاشیستی صهیونیستی، را قویاً محکوم و بر «عدم اعتماد مطلق» به غرب تأکید کرده و صیانت از منافع ملی را منوط به تداوم گفتمان مقاومت و پیگیری راهبرد خنثیسازی مؤثر تحریمهای ظالمانه اقتصادی میدانیم. همچنین، محکومیت جنایات جنگی صهیونیستها و حمایت قاطع از جبهه مقاومت، بهویژه ملت مظلوم فلسطین و غزه را مسئولیت محوری و وجودی امت اسلامی میدانیم.
در ادامه این قطعنامه آمده است: ما ملت ایران، حفظ اقتدار ملی و استقلال همهجانبه کشور را در گرو تثبیت قدرت و استحکام درونی دانسته و بر «وحدت مقدس» و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه و منافع کشور و پرهیز جدی از واگراییهای تفرقهافکنانه تأکید میورزیم و همچنین، حق مشروع ملت در ارتقاء بنیه دفاعی و ادامه راهبرد بازدارندگی فعال را غیرقابل مذاکره دانسته وخواهان تقویت خودباوری علمی و فناوری در راستای نیل به خودکفایی اقتصادی و تبیین هوشمندانه دستاوردهای محوری «ایران قوی» برای تقویت امید اجتماعی هستیم.
در بخشی دیگر از این قطعنامه آمده است: ما ملت ایران، بر اولویت راهبردی مقابله با تهدیدات فرهنگی و جنگ ترکیبی - شناختی دشمن تأکید میورزیم و جهاد تبیین را وظیفهای حتمی برای روشنگری ماهیت دشمن و امیدآفرینی مؤثر دانسته و از نهادهای فرهنگی میخواهیم که با صیانت از هویت ملی- دینی و ارزشهای بنیادین اسلامی بهویژه در حوزه عفاف و حجاب به تأسی از آموزههای حضرت زهراسلام الله علیها و مکتب فاطمی، از نفوذ و تهاجم فرهنگی هدفمند جلوگیری نموده و خیانتهای تاریخی آمریکا را برای نسل جوان تبیین سازند.