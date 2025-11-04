پخش زنده
شهروند خبرنگار ما از آسفالت نبودن راه روستای حاجیبایرام از توابع بخش انزل شهرستان ارومیه که مسیر ارتباطی چهار روستای دیگر نیز است، گلایه مندند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ارومیه پیش از این گفته بود در سال جاری بیش از ۵۸.۴ کیلومتر از راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار این شهرستان آسفالت شده است.
حبیب خوشفطرت افزود:از مجموع ۵۸۹ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، تاکنون ۴۵۷ روستا از راه آسفالته برخوردارند و بدین ترتیب درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در ارومیه به ۸۸.۵۷ درصد رسیده است.
پیام شهروند خبرنگار ما:
بسماللهالرحمنالرحیم
با عرض سلام و احترام
احتراماً، به استحضار میرسانم راه روستای حاجیبایرام از توابع بخش انزل شهرستان ارومیه که مسیر ارتباطی چهار روستای دیگر نیز میباشد، سالهاست در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و متأسفانه هیچگونه رسیدگی از سوی شورا، دهیاری یا سایر نهادهای مسئول صورت نگرفته است.
در فصول سرد سال، بهویژه هنگام بارندگی و برف، تردد در این مسیر بسیار دشوار میشود و در صورت بروز بیماری یا امور ضروری، اهالی روستا عملاً امکان دسترسی به شهر را ندارند. این مشکل علاوه بر سختیهای روزمره، خطرات جدی برای سلامت و رفاه مردم به همراه دارد.
لذا از مسئولان محترم بخش انزل و همچنین نمایندگان دلسوز شهرستان ارومیه تقاضا داریم نسبت به بررسی، زیرسازی و آسفالت این مسیر روستایی اقدام عاجل فرمایند تا بخشی از مشکلات دیرینه اهالی برطرف گردد.
با سپاس فراوان از توجه و زحمات شما