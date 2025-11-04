مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا گفت: سند مالکیت ۲ اثر تاریخی این شهرستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عبدالله‌زاده افزود: سند مالکیت ۲ اثر تاریخی تل شیخ حسین سوری و تل سفید در فسا با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک بخش شیبکوه صادر و به نام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس ثبت شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا گفت: صدور اسناد مالکیت آثار تاریخی در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و با هدف تثبیت مالکیت دولت بر آثار تاریخی انجام می‌شود. این اقدام زمینه‌ساز حفاظت مؤثرتر از عرصه‌های تاریخی و پیشگیری از تجاوز به حریم آنهاست.

عبدالله‌زاده تصریح کرد: شهرستان فسا با دارا بودن ۸۵ اثر ثبت ملی، از مناطق مهم تاریخی استان فارس به شمار می‌رود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، صدور اسناد مالکیت برای سایر آثار تاریخی نیز در دستور کار قرار دارد.

او افزود: تثبیت مالکیت دولت بر آثار تاریخی نه تنها گامی در جهت صیانت از میراث فرهنگی است، بلکه موجب پاسداشت هویت تاریخی، تمدنی و فرهنگی شهرستان فسا می‌شود و نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری منطقه خواهد داشت.