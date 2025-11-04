به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دختران و پسران همدانی با در دست داشتن عکس‌هایی از دانش آموزان شهید در جنگ ۱۲ روزه گفتند: جای تان در نیمکت‌های مدرسه‌ها خالی است، اما یاد شما همیشه در دل‌های ما زنده خواهد ماند.

آنها گفتند: شهادت کودکان بی گناه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بار دیگر قصاوت رژیم منحوس صهیونیسم را نشان داد و ما مصمم‌تر از همیشه برای ساختن فردایی بهتر هستیم و ایران را سربلند خواهیم کرد.