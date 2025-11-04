به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نویسنده کتاب «عصر امام خمینی»، صبح امروز سه‌شنبه در میدان تاریخی امام خمینی (ره) اصفهان در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان، با تأکید بر تداوم روح استکبارستیزی گفت: استکبار جهان تا زمانی که دست‌مان در دست اهل‌بیت و حضرت زهرا (ع) باشد، حریف ملت ایران نخواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین میراحمدرضا حاجتی افزود: شعار مرگ بر آمریکا محصول انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی نیست؛ بلکه دشمنی آمریکا و وجود لانه جاسوسی، دلیل بر شعار مرگ بر آمریکاست.

وی با اشاره به گستره نظامی آمریکا در جهان ادامه داد: آمریکا در آلمان ۲۵۰ پایگاه نظامی دارد و یکی از آنها بزرگ‌ترین پایگاه هوایی منطقه است که هدایت عناصر فتنه را برعهده داشته؛ اینها همه نمود خوی استکباری است.

حجت الاسلام و المسلمین حاجتی گفت: نقل و تلقین خاطراتِ تاریخی نسبت به رفتار‌های خصمانه آمریکا باید در خانواده‌ها به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، تداوم یابد تا «مجال برای شبهات و جنگ شناختی دشمن فراهم نشود.»

وی همچنین به منتقدانی که درباره تسخیر لانه جاسوسی تردید دارند واکنش نشان داد و افزود: بیان اینکه در تسخیرلانه جاسوسی اشتباه کردیم، اشتباه است؛ امام تسخیر لانه جاسوسی را امری مبارک و اتفاقی گوارا دانست.

نویسنده کتاب «عصر امام خمینی (ره)» در بخشی دیگر از سخنان خود، با استناد به وضعیت قدرت‌های نظامی شامل کلاهک‌های هسته‌ای، هوافضا و زیردریایی‌های آمریکا و شوروی سابق، ادامه داد: امام خمینی (ره) در مقابل این قدرت‌ها واکنشی معنادار داشت و آنها را بسیار ناچیزی می‌دانست و امروز نیز آمریکا در برابر رهبری متفکر و راهبردی ایران در خاورمیانه قرار دارد.

وی گفت: در «جنگ شناختی» نباید اجازه داد جوانان و رهبر انقلاب محاصره شوند و بار دیگر از مردم خواست تا با حضور در راهپیمایی‌ها پشتیبانی خود از امام جامعه را اعلام کنند.