به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: این اردو‌ها با هدف ارتقای سطح سلامت مددجویان و دسترسی آسان‌تر آنان به خدمات درمانی، از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار استان برگزار شده است.

کریم زارع با تاکید براینکه اردو‌های جهادی با همکاری گروه‌های تخصصی پزشکی اجرا شده، ادامه داد: در این اردو‌های جهادی، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت از خدمات گوناگون پزشکی از جمله دندانپزشکی، بینایی‌سنجی و تامین عینک طبی بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه این خدمات به شکل رایگان به مددجویان ارائه شده، افزود: در این مدت، بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ خدمت در زمینه دندانپزشکی ارائه و ۴۰۰ عینک طبی نیز بین مددجویان توزیع شده است.

زارع با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده در این اردو‌ها گفت: علاوه بر خدمات دندانپزشکی و بینایی‌سنجی، دیگر خدمات پزشکی شامل ویزیت عمومی، مشاوره‌های بالینی، تست فشار خون، مشاوره‌های سلامت زنان و دیگر خدمات مرتبط نیز در جریان برگزاری اردو‌های جهادی به مددجویان ارائه شده است.