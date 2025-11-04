پخش زنده
امروز: -
امام جمعه بوکان در پایان مراسم گفت: حضور گسترده در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، پاسخ به دسیسههای استکبار جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا عباس احمدی در پایان راهپیمایی سیزده آبان بر ضرورت مشارکت پرشور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان تاکید کرد و گفت: حضور مردم در این راهپیمایی، پاسخ قاطع به دشمنیهای استکبار جهانی و تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدای انقلاب است.
وی ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان، به اهمیت ویژه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ۱۳ آبان، نه تنها روزی برای یادآوری تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران است، بلکه روزی است که ملت ایران با حضور گسترده خود در راهپیماییها، بار دیگر نشان خواهند داد که به هیچ وجه از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه عقبنشینی نمیکنند. این روز نماد مقاومت و ایستادگی در برابر توطئههای استکبار جهانی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.
ماموستا احمدی همچنین به ضرورت اعلام همبستگی و اتحاد ملی در برابر دشمنان اشاره کرده و افزود: ما باید با حضور فعال در این راهپیمایی، همبستگی خود را با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب نشان دهیم. دشمنان انقلاب به دنبال تفرقهافکنی و ایجاد شکاف در صفوف مردم هستند، اما ملت ما همواره با وحدت و انسجام خود پاسخ کوبندهای به این دشمنان داده است.
امام جمعه بوکان در ادامه با اشاره به نقش روحانیون در هدایت افکار عمومی و تشویق مردم به مشارکت حداکثری، بیان داشتند: وظیفه روحانیون این است که در این مقطع حساس، مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان دعوت کنند و بر لزوم بیداری عمومی و آگاهیبخشی در برابر توطئههای دشمنان تاکید کنند.
ماموستا احمدی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: این روز، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام شهیدان و تمامی کسانی است که برای آزادی و استقلال کشور جان خود را فدای میهن کردند. ما باید با حضور خود در این راهپیمایی، به جهانیان نشان دهیم که ملت ایران همچنان با عزت و اقتدار در مسیر انقلاب اسلامی حرکت میکند.