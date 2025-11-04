پخش زنده
معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان روند برگزاری مانور مدیریت مخاطرات طبیعی با محوریت زلزله در پارک کوهستان سمنان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مصطفی خاتمی گفت: این مانور با شعار استوار از البرز تا کویر ؛ ساعت ۹ صبح ۱۵ آبان ماه با هدف ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی در برابر بحران زلزله برگزار میشود.
وی با بیان اینکه حضور شهروندان برای دیدن از روند برگزاری این مانور بلامانع است افزود: صدای آژیر خطر و انفجارهایی که روز پنجشنبه در سمنان شنیده می شود ناشی از برگزاری این مانور است و مردم نگران نشوند.