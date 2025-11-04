به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار رمضان شریف روز سه‌شنبه در سخنرانی راهپیمایی ۱۳ آبان اراک در میدان سرداران این شهر، با اشاره به گذشته تلخ دوران وابستگی کشور اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران تحت ستم و نفوذ آمریکایی‌ها و شاهان بی‌کفایت پهلوی قرار داشت و بخش‌هایی از جغرافیای کشور به‌دلیل بی‌عرضگی و ناآگاهی حاکمان وقت از دست رفته بود.

وی افزود: در آن دوران بیش از ۱۳۰ هزار مستشار آمریکایی بر همه امور کشور حاکم بودند و عزت و شرافت ملت ایران لگدمال اراده بیگانگان شده بود، اما امروز ملت ما در برابر تهدیدها و فشارهای نظام سلطه با عزت و اقتدار ایستاده است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه کشور با اشاره به تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی گفت: رئیس‌جمهور آمریکا رسما اعلام می‌کند که ایران باید تسلیم شود یا بمباران خواهد شد، اما تجربه نشان داد که با وجود همه تهدیدها و حملات، ملت ایران متحدتر و انقلابی‌تر از گذشته از سرزمین و آرمان‌های خود دفاع کرده است.

سردار شریف تصریح کرد: رفتارهای خصمانه و آشکار آمریکا چهره واقعی این رژیم را برای افکار عمومی جهان آشکار کرده و امروز حتی جوانان و نسل جدید کشور بیش از گذشته به ماهیت دشمنان ملت ایران واقف هستند.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها هر ۲ قدرت بزرگ جهان، آمریکا و شوروی، در حمایت از رژیم بعث عراق وارد میدان شدند اما نتوانستند در برابر اراده ملت ایران کاری از پیش ببرند و امروز نیز آمریکا درگیر بحران‌های متعدد در سراسر جهان از شرق آسیا تا آمریکای لاتین است.

سردار شریف ادامه داد: امروز حتی جامعه آمریکا نیز با مشکلات جدی روبه‌روست و بر اساس نظرسنجی‌های رسمی، بیش از ۷۰ درصد مردم این کشور معتقدند مسیر فعلی سیاستمداران آمریکایی به فروپاشی ایالات متحده منجر خواهد شد.

وی گفت: باید پلشتی‌ها و خیانت‌های دوران پهلوی و گروه‌های تجزیه‌طلب در جامعه مدام یادآوری شود، تجربه تاریخی نشان داد آنچه برخی تلاش می‌کنند تحت عنوان بازگشت خاندان پهلوی یا امثال آن مطرح کنند، نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه بخشی از توطئه‌های ضدملی برای تجزیه و چپاول این سرزمین است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه کشور اضافه کرد: در دوران گذشته، خاندان پهلوی حکومتی فاسد، غارت‌گر و وابسته بود که با رفتارهای سست‌مذهبانه و بی‌دینی بخشی از ثروت و حیثیت ملت را به یغما بردند؛ اکنون پس از ۴۷ سال، برخی از بازماندگان آن دوره که احساس می‌کنند اموال غارت‌شده کاهش یافته است، آرزوی بازگشت و «نجات» کشور را در سر می‌پرورانند؛ موضوعی که برای نسل فعلی کشور، به‌ویژه جوانان، باید معرفی و تبیین تاریخی شود.

سردار شریف افزود: ممکن است برای برخی از افراد مسن، ادعای بازگشت خاندان پهلوی خنده‌دار به‌نظر آید، اما نسل نو از تاریخ آن دوران و خیانت‌هایی که به کشور شد آگاهی کامل ندارد؛ لازم است نسل جوان بداند چگونه گروه‌های تجزیه‌طلب در نقاطی مانند کردستان علیه مصالح ملی عمل کرده و چه خون‌هایی بر زمین ریخته‌اند.

وی اظهار کرد: برای بازگرداندن امنیت و آرامش در کردستان، بیش از پنج هزار شهید تقدیم شده است و بررسی پرونده‌های جنایات گروهک‌های تجزیه‌طلب، ضروری است تا افکار عمومی و نسل‌های آینده بدانند چه رنجی متحمل شده تا امروز به دست آمده است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه کشور ادامه داد: تجربه نشان داده است که گروه‌های تروریستی و سازمان‌هایی نظیر منافقین، مسئول شهادت هزاران نفر از شهروندان این سرزمین بوده‌اند و افشای اسناد و کارنامه این گروه‌ها در مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان فرصتی برای یادآوری و آگاه‌سازی است.

سردار شریف با تاکید بر اقتدار امروز ملت ایران گفت: قدرت ملی ما قابل مقایسه با دوران آغازین انقلاب نیست و مردم با ایستادگی در برابر تهاجمات دشمنان، مانع از تبدیل ایران به صحنه‌ای همچون برخی کشورهای منطقه شده‌اند.

وی افزود: فرهنگ اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های انقلاب، رکن اساسی پایداری و استمرار این دستاوردها است و نسل جوان امروز با آگاهی، تعهد و تخصص بیشتر، در اطاعت از رهبر معظم انقلاب پایبند به آرمان‌های انقلاب و شهدا هستند.

سردار شریف گفت: آینده از آن ملت ایران و فرزندان این سرزمین است و باید با حفظ میراث و بازگویی واقعیات تاریخی، نسل‌های آینده را نسبت به خطرات تجدیدنظرطلبی و بازگشت عناصر وابسته آگاه ساخت.

راهپیمایی ۱۳ آبان استان مرکزی امروز (سه‌شنبه) در ۴۰ نقطه این استان برگزار شد و این آیین در اراک نیز با حضور پرشکوه دانش‌آموزان و سایر اقشار مختلف مردم از میدان شهدا، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل الله نوری تا میدان سرداران برگزار شد و در پایان قطعنامه سراسری در پنج بند قرائت شد.