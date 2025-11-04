به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیداری که دو مقام بلندپایه چین و روسیه در پکن برگزار کردند، شی جین پینگ اعلام کرد: روابط دو کشور به رغم شرایط بحرانی بین المللی، با کیفیت و سطح بالاتری ادامه می‌یابد.

وی تحکیم و توسعه روابط پکن-مسکو را انتخابی استراتژیک برای هر دو طرف توصیف کرد و به صنایعی مانند کشاورزی، انرژی، اقتصاد دیجیتال، توسعه سبز و هوافضا اشاره کرد که دو کشور در این زمینه‌ها می‌توانند همکاری خود را تقویت کنند.

نخست وزیر روسیه نیز تصریح کرد: برای هردو طرف مهم است که شرایط مطلوب را برای جذب سرمایه و حمایت از پروژه‌های مشترک ایجاد کنند. کرمیلن نیز این دیدار را زمانی که روسیه تحت تحریم شدید غرب بخاطر جنگ اوکراین بوده حائز اهمیت دانست.

روسای جمهوری چین و روسیه تنها چند روز پیش از وقوع جنگ اوکراین توافقنامه همکاری بدون محدودیت امضا کردند. از آن زمان تاکنون روسیه برای خنثی کردن تحریم‌ها به چین روی آورده و افزایش تجارت و تسویه حساب‌ها به یوان و تعمیق در همکاری در زمینه انرژی محوریت این تعامل دو جانبه اقتصادی بوده است.

روابط تجاری دو کشور اخیرا دست خوش فشار از سمت غرب شده و در ماه‌های اخیر شاهد افول قابل توجه بوده که از مصادیق آن می‌توان به تعلیق واردات انرژی از شرکت‌های لوک اویل و روس نفت بزرگترین تولید کنندگان نفت روسیه پس از تحریم‌های ایالات متحده اشاره کرد.