به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اورژانس ۱۱۵ قم اعلام کرد: ساعت ۱۱:۰۴ دقیقه امروز سه شنبه، حادثه تصادف بین یک دستگاه تریلی و اتوبوس در محور سلفچگان به اراک رخ داد که منجر به مصدومیت ۱۵ نفر شد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، دو کد آمبولانس از قم و یک کد از اراک به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام اورژانس ۱۱۵ قم، از مجموع مصدومان این حادثه، ۱۰ نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان فرقانی قم منتقل شدند و ۵ نفر دیگر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند.

حال عمومی مصدومان در حال بررسی است و تیم‌های امدادی همچنان در محل حضور دارند.