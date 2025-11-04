پخش زنده
به دلیل اصلاح شبکه، آب فردا در برخی مناطق مشهد قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت:به دلیل انجام عملیات اصلاح شبکه آب شرب، فردا ۱۴ آبان ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۴ به مدت ۵ ساعت، مناطقی از مشهد، دچار قطع یا کاهش فشار آب میشوند.
محمود محتشمی افزود: بلوار نواب، حدفاصل میدان پنجره و تقاطع نواب و حسنی کارگر، بلوار ۱۷ شهریور، حدفاصل شهدای حج و میدان پنجراه و توس توس ۶۵، نجف ۳۰ از جمله این مناطق است.
او افزود: همچنین در بلوار حسنی کارگر، حدفاصل نواب و میدان حججی و بلوار شهدای حج، حدفاصل میدان حججی و ۱۷ شهریور نیز عملیات اصلاح شبکه آب شرب صورت می گیرد.