مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای عملیات خط‌کشی در ۱۲۵ هزار کیلومتر از شبکه راه‌های کشور طی هفت‌ماهه امسال از مجموع هدفگذاری ۱۶۰ هزار کیلومتری تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدراشد مدرس گرجی گفت: در این مدت، اقدامات ایمنی دیگری شامل اصلاح ۳۷۱ نقطه پرحادثه، اجرای روشنایی ۴۸۳ مقطع در طول شبکه راه‌ها و تأمین روشنایی ۱۱۵ کیلومتر از محورها و تونل‌ها انجام شده است.‌

️وی بیان کرد: همچنین برای ارتقاء ایمنی شبکه راه‌های کشور، ۶۳۰ کیلومتر انواع حفاظ ایمنی (بتنی و فلزی) و بیش از ۳۵۴ هزار عدد تابلو اخطاری و انتظامی در سطح راه‌ها نصب شده است.