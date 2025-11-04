به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز سه‌شنبه سیزدهم آبان منتهی در ساعت ۱۲ ظهر در خرمشهر با ۱۵۴، شادگان با ۱۵۳، کارون با ۱۵۲، ملاثانی با ۱۵۹، هویزه با ۱۸۷ و شوشتر با ۱۵۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

در این مدت اهواز با ۴۰۳ و گتوند با ۵۰۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قهوه‌ای و خطرناک و سوسنگرد با ۲۲۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۱۴، ماهشهر با ۱۰۸، هندیجان با ۱۱۰، آغاجاری با ۱۱۳، امیدیه با ۱۱۱، بهبهان با ۱۲۱، دزفول با ۱۲۳، اندیمشک با ۱۳۶ و شوش با ۱۱۴ میکروگرم بر متر مکعب در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.