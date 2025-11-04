دیدار تیم‌های لیورپول و رئال مادرید از شبکه سه و پخش زنده دو دیدار از لیگ قهرمانان اروپا از شبکه ورزش، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه در ادامه پخش رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، دیدار دو تیم لیورپول و رئال مادرید را امشب پخش می کند.

این مسابقه امشب از ساعت ۲۳:۳۰ در برنامه «گزارش ورزشی» به‌صورت مستقیم پخش می شود.

در این دیدار، تیم لیورپول با هدایت یورگن کلوپ و رئال مادرید با سرمربیگری کارلو آنچلوتی به مصاف یکدیگر می‌روند، دیداری که بسیاری از کارشناسان فوتبال از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین رقابت‌های این فصل یاد می‌کنند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، دیدار تیم‌های اسلاویا پراگ و آرسنال و پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ را به صورت مستقیم پخش می کند.

شبکه ورزش در جریان رقابت‌های دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵، امشب ساعت ۲۱:۱۵ تقابل اسلاویا پراگ و آرسنال و در ساعت ۲۳:۳۰ جدال پاری سن ژرمن و بایران مونیخ را پخش می کند.

از نظر تقابل‌های مستقیم، دو تیم پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ تاکنون ۱۴ بار در تاریخ لیگ قهرمانان به مصاف هم رفته‌اند که سهم بایرن ۸ پیروزی و سهم پاری سن‌ژرمن ۶ برد بوده است.

گزارشگری این بازی‌ها به ترتیب با حسین رضایی و مجید عابدی خواهد بود.