پلیس عراق اعلام کرده است تدابیر لازم را برای برگزاری انتخاباتی ایمن در این کشور اتخاذ کرده است. انتخابات مجلس عراق قرار است بیستم آبان ماه برگزار شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق در دیدار با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور این کشور گزارشی از سازماندهی فرایند انتخابات و تامین امنیت مردم و شعبههای رای گیری ارائه داد که سرفصل مهم این گزارش بیانگر آمادگی نیروهای امنیتی عراق است.
احسان الاسدی سخنگوی پلیس عراق در کربلا گفت: نیروها و امکانات ویژهای را برای حفظ امنیت، قبل و در روز برگزاری انتخابات مجلس تدارک دیدهایم، و ما با هر نا امنی و اختلال در فرایند انتخابات، به شدت برخورد میکنیم
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز تاکید کرد: انتخابات مجلس این کشور ۱۱ نوامبر ۲۰ آبان ماه برگزار و نتایج اولیه آن ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.