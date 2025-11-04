به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق در دیدار با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور این کشور گزارشی از سازماندهی فرایند انتخابات و تامین امنیت مردم و شعبه‌های رای گیری ارائه داد که سرفصل مهم این گزارش بیانگر آمادگی نیرو‌های امنیتی عراق است.

احسان الاسدی سخنگوی پلیس عراق در کربلا گفت: نیرو‌ها و امکانات ویژه‌ای را برای حفظ امنیت، قبل و در روز برگزاری انتخابات مجلس تدارک دیده‌ایم، و ما با هر نا امنی و اختلال در فرایند انتخابات، به شدت برخورد می‌کنیم

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز تاکید کرد: انتخابات مجلس این کشور ۱۱ نوامبر ۲۰ آبان ماه برگزار و نتایج اولیه آن ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.