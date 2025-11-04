پخش زنده
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از تلاش برای توسعه گردشگری اصفهان با بهرهگیری از منابع ملی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه گروه کارشناسی بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات با حضور رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (به دلیل ماهیت اشتغالزایی طرحها)، سازمان برنامهوبودجه استان (بهعنوان ناظر تخصیص منابع) و صندوق کارآفرینی امید استان (بهعنوان نهاد تسهیلکننده پرداخت) برگزار شد.
محمدرضا اکبری، رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: تصویب نهایی ۵ طرح گردشگری از شهرستانهای مختلف استان، با مجموع اعتباری بیش از ۱۳۲۰ میلیارد ریال، از محل منابع ویژه اعتبارات بازگشتی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور محقق شد. این ۵ طرح تصویبشده، پس از نهایی شدن مراحل اداری، بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد تا اثرات مثبت خود را بر اقتصاد محلی و رونق گردشگری استان منعکس کنند.
او با تأکید بر اهمیت سازوکار تأمین مالی، این اقدام را یک موفقیت استراتژیک برای بخش میراث و گردشگری استان دانست و ادامه داد: نکته کانونی و مهم در این فرآیند، جذب و تخصیص منابع بازگشتی سایر دستگاههای اجرایی است. این منابع که بهصورت عمومی توسط دستگاههای دیگر استفاده میشوند، با تلاش ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، برای توسعه زیرساختهای گردشگری اصفهان هدفگذاری و جذب شدند.
اکبری افزود: این تسهیلات نه از بودجه اختصاصی میراثفرهنگی، بلکه از منابع بازگشتی تأمینشدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده تعامل قوی و اثربخش ما با نهادهای اقتصادی استان برای هدایت سرمایهها به سمت اولویتهای توسعهای بخش گردشگری است. استفاده از این اهرم مالی، گامی حیاتی برای جبران کمبود نقدینگی در اجرای پروژههای بزرگ گردشگری استان محسوب میشود.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان تصریح کرد: برگزاری هدفمند و مستمر جلسات کارشناسی بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات بهطور مستقیم تسریع درروند تأمین منابع مالی طرحهای گردشگری و خروج آنها از حالت انتظار را در پی دارد.
تزریق این میزان اعتبار، موجب توسعه ظرفیتهای جدید، تقویت زیرساختهای موجود، و مهمتر از همه، ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال در شهرستانهای مختلف استان اصفهان خواهد شد.