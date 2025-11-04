پخش زنده
معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در هفدهمین همایش قیر و آسفالت اعلام کرد که برای تضمین ایمنی و ارتقای کیفیت راههای ۹۰۰ همتی کشور، هدفگذاری شده است که عمر مفید روسازی جادهها به ۱۲ سال افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اروجعلی علیزاده، معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات بر ضرورت تحول در نگاه به کیفیت راهها با توجه به ارزش ۹۰۰ همتی زیرساختهای جادهای تأکید کرد.
وی مهمترین رکن کیفیت در زنجیره روسازی را ماشینآلات دانست و اظهار داشت: «در راستای نوسازی تجهیزات، اقدامات مؤثری انجام شده و حدود ۱۰ هزار دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در کشور داریم و از سال گذشته تاکنون ۱۲۵۰ دستگاه ماشینآلات نو خریداری شده است.»
علیزاده با اشاره به اهمیت افزایش دوام روسازی، اهداف بلندمدت سازمان را تشریح کرد: «اگر بتوانیم عمر مفید روسازی را از سه سال فعلی به چهار سال افزایش دهیم، گام بزرگی برداشتهایم. در واقع، جادهای که ۱۲ سال سطح خدمت مطلوبی به مردم ارائه دهد، از نظر ما مطلوب است.»
معاون راهداری با بیان اینکه در حوزه آسفالت، پیمانکاران نقش اجرایی دارند، تصریح کرد: «ما باید در زمینه مشاوران و پیمانکاران تغییر رویکرد دهیم و آموزش مستمر را یکی از عوامل کلیدی در تضمین کیفیت پروژهها بدانیم.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد، با همت پیمانکاران، بخشی از مشکلات موجود، به رغم محدودیتهای مالی، برطرف شود.