مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش وجوانان در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع با حضور ساوه شمشکی رئیس فدراسیون، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، روسای هیاتهای استان ها، نمایندگان ورزشکاران و مربیان برگزار شد.
مجمع به صورت آنلاین هم برگزار شد و بعضی از روسای هیاتهای استانها حضور نداشتند.
نماینده کمیته ملی المپیک در مجمع حضور نداشت.
در مجمع گزارشهای حسابرس و خزانهدار و بازرس پس از ارائه توضیحات و رای گیری جداگانه و به ترتیب به تصویب اعضای مجمع رسید.
سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه وررش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان هم با بیان اینکه رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی از اهالی این رشته است، تصریح کرد: در این دوره انتظار داریم شاهد تحولات خوبی در اسکی و ورزشهای زمستانی باشیم و با بهرهگیری از تکنولوژی هوش مصنوعی به سمت عناوین و مدال در این رشتهها هم حرکت کنیم.