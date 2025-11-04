به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمود ایزدپناه گفت: ماموران پلیس شهرستان خاتم هنگام کنترل محور‌های ورودی، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از اتوبوس یک دستگاه موتورسیکلت پاکشتی قاچاق را که از جنوب کشور به مقصد کرج حمل می‌شد کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاتم با اعلام اینکه کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت کشف شده را دو میلیارد ریال برآورد کرده‌اند گفت: متهم به همراه پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.