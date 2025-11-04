پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قطعنامه سراسری در ۵ بندر صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن قطعنامه به شرح زیر است:
یومالله سیزده آبان، نقطه کانونی تقابل گفتمانی جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی و یادآور حماسه دانشآموزان و دانشجویان پیشتاز عرصه انقلاب است، غیورمردانی که بهتأسی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدساللهنفسالزکیه) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی)، این روز را به معیار عزت، خودباوری و ایستادگی ملی در برابر استکبار تبدیل ساختند و امروز بعد از قریب به پنج دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، اقتدار ناشی از همین دکترین استکبارستیزی عقلانی، معادلات منطقه و جهان را بهنفع جبهه حق دگرگون نموده و مانع یکهتازی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیوفاشیسم در غرب آسیا شده است.
بیشتر بخوانید؛ اعلام مسیرهای یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در هرمزگان
در بخش دیگر این قعطنامه آمده است؛ ما شرکتکنندگان در این حماسه ملی، با حمایت از هرگونه حرکتهای مردمی در همهی نقاط جهان علیه نظام سلطه، با تأکید بر اصل «مقاومت فعال»، هرگونه سازش یا تسلیم در برابر هژمونی قدرتهای استکباری، بهویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم فاشیستی صهیونیستی، را قویاً محکوم و بر «عدم اعتماد مطلق» به غرب تأکید کرده است.
بر این اساس ما ملت ایران، حفظ اقتدار ملی و استقلال همهجانبه کشور را در گرو تثبیت قدرت و استحکام درونی دانسته و بر «وحدت مقدس» و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه و منافع کشور و پرهیز جدی از واگراییهای تفرقهافکنانه تأکید میورزیم.
آحاد ملت، تبعیت مطلق از ولایت فقیه را رمز صیانت از هویت نظام و محور ثقل وحدت فرماندهی در مواجهه با تهدیدات راهبردی دانسته و ضمن تجدید میثاق قاطع با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر حراست از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و میراث شهدا، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان پیشرو در عرصه استکبارستیزی، تأکید نموده و معتقدیم که تداوم راه این عزیزان، ضامن بقای انقلاب و تحقق نهایی اهداف آن است.