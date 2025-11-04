پخش زنده
سخنگوی دولت گفت: کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و با اختصاص کارت رفاهی، وام ازدواج حذف نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فاطمه مهاجرانی» در نشست خبری هفتگی خود، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و روز دانشآموز، اظهار داشت: زنان و دختران ایران در طول سال گذشته ۸۶۸ نشان در مسابقات ورزشی کسب کردند که از این میان ۳۴۰ نشان، طلا بود که این امر نشان میدهد هرگاه به زنان و دختران کشورمان (به درستی) اعتماد کردیم، نتیجهای فراتر از تصور دریافت کردیم که این جای تبریک ویژه به تمام مردم ایران به ویژه زنان و دختران ایران دارد.
سخنگوی دولت در ادامه به امضای تفاهمنامه ۳۵ هزار میلیارد ریالی برای توسعه اشتغال در مناطق کمبرخوردار اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه در راستای برنامه هفتم توسعه و با کمک بنیاد مستضعفان و جانبازان و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضا رسید و در راستای حمایت از ۱۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی و ۲۶ هزار فرصت شغلی خواهد بود.
وی با اشاره به بازدید رئیسجمهور از نمایشگاه «فرِ ایران»، تاکید کرد: این نمایشگاه فرصتی است تا شرکتهایی که در زیستبوم علم فعالیت میکنند، با تواناییهای علمی دانشمندان این مرز و بوم آشنا شوند؛ پیش بینی میشود که بیش از ۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) فروش در این بخش صورت گیرد و همچنین ۱.۲ میلیارد دلار نیز صرفهجویی ارزی از این طریق محقق شودtپرداخت خسارت زیان دیدگان بندر شهید رجایی
سخنگوی دولت همچنین به وضع پرداخت خسارت به زیاندیدگان انفجار در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: تاکنون یک هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان (۱.۹ همت) در قالب بیمههای باربری و ۴۰۱ تن از تجار پرداخت شده است و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده که در دست بررسی است؛ حق این عزیزان محفوظ است و حق هیچکس ضایع نخواهد شد.
مهاجرانی در ادامه به توسعه روند خاموشی گازهای مشعل در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: فلرسوزی موضوعی است که موجب نارضایتی مردم در بخشهای مختلف میشود؛ خوشبختانه خاموشی ۳۰ مشعل در ۱۱ واحد بهرهبرداری از هدررفت ۲۹۵ میلیون فوت مکعب از گازهای فلر جلوگیری میکند که درآمد سالانه ۵۵۰ میلیون دلاری و تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی و تامین خوراک برای شرکتهای زیرمجموعه در صنایع پتروشیمی از دستاوردهای این موضوع است. تفاهمنامه این موضوع با حضور آقای پزشکیان منعقد شد و دولت چهاردهم به دنبال اجرای تعهدات خود در این زمینه است.
وام ازدواج حذف نخواهد شد
وی ادامه داد: کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و با اختصاص کارت رفاهی، وام ازدواج حذف نخواهد شد.
سخنگوی دولت به توسعه نیروگاه های خورشیدی در دولت چهاردهم اشاره و تاکید کرد: در این بخش افتتاح ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی محقق شد؛ دولت تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را در برنامه خود دارد و بناست که تولید ۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در سال اول محقق شود.
مهاجرانی با اشاره به پاییز کم بارش ۱۴۰۴، گفت: تابستان را با تلاش متخصصان کشورمان در وزارت نیرو همچون انتقال آب از استان قزوین به تهران پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که با صرفهجویی مردم این پاییز کم باران را هم پشت سر بگذاریم. در این زمینه روز گذشته ۲۷ همت طرحهای وزارت نیرو با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسجمهور پزشکیان به بهرهبرداری رسید.
پاسخ به سوال نماینده دانشآموز خبرنگاران حاضر در جلسه سخنگوی دولت
وی در ادامه با توجه به مصادف شدن بیست و هشتمین نشست سخنگوی دولت با روز دانش آموز، در پاسخ به سوال نماینده دانشآموز خبرنگاران که پرسید «دانشآموزان چه نقشی در تحقق وفاق ملی دارند»، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر شعار «ما میتوانیم» متمرکز بود. پیش از انقلاب یکی از نمایندگان مجلس در بحث ملی شدن صنعت نفت گفت که «ما نمیتوانیم»، نمیتوانیم حتی « آفتابه» تولید کنیم، اما انقلاب اسلامی نشان داد که ما میتوانیم. هشت سال دفاع مقدس، ۱۲ روز دفاع مقدس و ایستادگی قوای مسلح و توان موشکی در کنار انسجام ملی و حضور مشاوران جوان نشان میدهد که دولت به توان و ظرفیت مشاوران جوان واقف است.
سخنگوی دولت افزود: ما مبارزه با استکبار را نه فقط یک واژه بلکه یک بستر گسترده میدانیم که باید در عرصههای مختلف علمی و اجتماعی آنرا محقق کنیم. ما دانشآموزان را سفیران وحدت و سرمایه اجتماعی میدانیم و معتقدیم در راستای بهبود فرهنگ عمومی و سرمایه اجتماعی، دانشآموزان و دانشجویان ما نشانه الگوی هم زیستی مسالمت آمیز و پاسداری از ارزشهای ملی و مذهبی و در راستای انسجام اجتماعی عمل کنند. امیدواریم که ایرانی که به دست شما میسپاریم را بهتر به دست آیندگان بسپارید.
اجرای برنامه های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ نقدینگی و تورم، اظهار داشت: دولت با عدد و رقم کار میکند و در راستای اطلاعات دقیقی که از بانک مرکزی دریافت میکند، برای کنترل میزان پولی که در جامعه تزریق میشود، یا به عبارتی کنترل نقدینگی، در حال اجرای برنامههای بانک مرکزی است؛ اقداماتی نظیر حراج سکه نیز در همین راستا انجام میشود تا نقدینگی تا حدی مدیریت شود. طبیعی است که مردم نسبت به داراییهای خود نگران باشند و به همین دلیل سرمایههایشان را به سمت بازارهای مختلف هدایت میکنند.
تلاش دولت برای تقویت بازار سرمایه
مهاجرانی همچنین با اشاره به اینکه دولت در حال برنامهریزی است تا بازار سرمایه بهعنوان یکی از بازارهای مطمئن برای سرمایهگذاری مردم تقویت شود، تاکید کرد: در همین چارچوب، در بخش مالی غیرتورمی، طرحهایی نظیر «طرح رویش» در حال اجراست که هدف آن جذب سرمایههای مردمی در مسیر تولید است. به عنوان مثال، اگر فردی در منزل طلا دارد، میتواند از آن بهعنوان ضمانت برای دریافت وام در راستای فعالیتهای تولیدی استفاده کند، البته نه برای افزایش نقدینگی که خود موجب رشد تورم شود.
وی با اشاره به دیگر طرحهای در دست اجرای دولت، گفت: دولت نگاه علمی به این موضوع دارد؛ اصلاح ساختار بودجه، نظم بودجهای و کنترل تورم و واگذاری داراییهای راکد از این جمله هستند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشبینی نرخ تورم ایران در سال آینده، اظهار داشت: صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۵، تورم سال آینده ایران را ۴۱/۶ درصد پیش بینی کرده است که البته این عدد قطعی نیست و شرایط مختلف میتواند آنرا تحت تاثیر قرار دهد.
کارت گام جایگزین وام ازدواج نمیشود
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه کارتهای متصل به اوراق گام طرحی است که با هدف تقویت زنجیره تولید طراحی شده و در واقع ابتکاری در راستای تحریک تقاضا به شمار میرود، خاطر نشان کرد: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شاهد نوعی رکود طبیعی در بازار بودیم، از این رو، این کارت به منظور فعالسازی زنجیرههای تولید و تحریک تقاضا طراحی شده است و این کارتها جایگزین وام نقدی ازدواج نخواهد بود.
وی اظهار داشت: این طرح ویژه نهادهای حمایتی است که شامل چهار نهاد اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی می شود. افرادی که از سوی این نهادها معرفی شوند، میتوانند علاوه بر مبلغ ریالی وام، این کارت رفاهی را نیز دریافت کنند.
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیه ای گرفته نشده است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳۰۰۰ تومان، ندارد. به عبارت دیگر، بنزینی که به عنوان سهمیه برای افراد در نظر گرفته شده، همچنان با همین قیمتها عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: روزانه چند میلیون دلار بنزین وارد میکنیم. بنابراین، ضروری است که در راستای ساماندهی منابع ارزی مرتبط با بنزین، و با هدف بهبود معیشت مردم، توسعه صنعت، ایجاد زیرساختها و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور اقداماتی انجام شود.
دولت به دنبال تحقق رویکرد پلتفرمی و اکوسیستمی است
مهاجرانی با اشاره به یکصد ساله شدن مخابرات در ایران، گفت: ما در حال گذار از کابل مسی به فیبر نوری هستیم. افزایش کیفیت ارتباطات دغدغه ماست و فیبر نوری میتواند به ارتقای کیفیت کمک کند؛ همچنین موضوع هوشمندسازی در دستور کار دولت است به ویژه رویکرد اقتصاد سکویی (پلتفرمی) و نگاه زیست بومی (اکوسیستمی) را در برنامه داریم.
وی افزود: شهروندان نسبت به تنوع سامانهها گلایه دارند و دولت نیز به شدت به دنبال یکپارچهکردن سامانهها و تحقق رویکرد پلتفرمی و اکوسیستمی است تا ارتقای کیفیت خدمات برای شهروندان محقق شود.
تأمین زمین برای ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۶ استان
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره تامین مسکن کارگری، گفت: نظارت بر کیفیت ساخت مسکن توسط مهندسانی که عضو نظام مهندسی هستند صورت میگیرد و استانهای یزد، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، سمنان و خراسان رضوی استانهایی هستند که موضوع مسکن کارگری در آنها به مرحله تفاهمنامه رسیده است.
وی افزود: همچنین نظارت عالی بر این موضوع نیز توسط اداره کل راه و شهرسازی همان استان صورت خواهد گرفت و طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، تاکنون زمین برای ۹۴ هزار واحد مسکونی در ۶ استان تامین شده است.
ایران بر اساس سه اصل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی هیچگاه به سمت بمب اتم نخواهد رفت
سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رافائل گروسی دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درمورد فعالیت های هسته ای ایران، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران،گفت: برخلاف آنچه شما گفتید، ایشان تأکید کردند که ایران هیچگاه برنامه هستهای نظامی نداشته و ندارد.
وی افزود: ما به سه دلیل اساسی هیچگاه به سمت ساخت بمب هستهای نخواهیم رفت. نخست، مبنای فرهنگی و تاریخی ماست که با چنین مسیری سازگار نیست. دوم، مبنای اعتقادی ماست و بر اساس فتوای صریح، تولید و استفاده از سلاح هستهای حرام است. سوم، مبنای اخلاقی ملت ایران است که بر پایه انسانیت و اخلاقمداری حرکت میکند.
مهاجرانی اظهار داشت: همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات و نظارت شورای عالی امنیت ملی (شعام) انجام میشود و همه اقدامات در مسیر منافع ملی کشور است. در این زمینه وفاق و هماهنگی کامل میان دولت و مجلس وجود دارد.
تحقق ۱۰۴ درصدی وام ازدواج در دولت چهاردهم
مهاجرانی با اشاره به تلاشهای دولت برای تحقق تسهیلات حمایتی همچون وام ازدواج و فرزندآوری، بیان کرد: دولت در این بخش اقدامات قابل توجهی انجام داده است، از جمله تحقق ۱۰۴ درصد از سهمیه تسهیلات ازدواج. همچنین تاکنون ۷۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده و ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری نیز به ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار نفر ارائه شده است.
وی افزود: ۹۰ درصد از تسهیلات فرزندآوری تا دهم آبان ماه پرداخت شده است و کارت رفاهی تحت عنوان «کارت امید مادر» نیز از یکم فروردین ۱۴۰۵ به مادران ارائه خواهد شد. همچنین طرح یسنا به عنوان یکی از طرحهای اجرایی در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری در حال اجراست.
مهاجرانی تاکید کرد: وامهای ضروری دیگر در قالب قرضالحسنه و جعاله نیز به هموطنان پرداخت میشود؛ همچنین در زمینه حمایت از مصرفکنندگان و خانوار، کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام به عنوان ابتکاری در جهت رفع نیاز خانوار و توانمندشدن زنجیره تولید در حال پرداخت است.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت بر اشتغال و تولید تاکید ویژه دارد، تلاش میکنیم که اشتغال در بنگاههای خرد پایدار بماند چون ۷۰ درصد اشتغال کشور وابسته به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است.
انتقال ناترازی بانکها به بانک مرکزی خط قرمز دولت است
مهاجرانی با تاکید بر اینکه موضوع بانک آینده فیصله پیدا کرده است، گفت: این بانک وارد فرآیند گزیر شده است؛ این بدان معناست که دارایی و بدهی این بانک در حال بررسی است. باید اجازه دهیم املاک و داراییهای این مجموعه ارزشگذاری شود و پس از آن است که میتوان درباره موضوعات به درستی صحبت کنیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه انتقال ناترازی از هر مجموعهای به بانک مرکزی خط قرمز سیاستهای اقتصادی دولت است، افزود: به هیچ وجه اجازه این امر را نخواهیم داد و نمیتوانیم اجازه دهیم که منفعتطلبی عدهای از جیب بیتالمال پرداخت شود.
وی ادامه داد: چنانچه فروش اموال و داراییها کفاف بدهیها را ندهد، همانطور که پیش از این اعلام کردیم سهامداران حقیقی متکفل پرداخت بدهیها هستند.
۷۲ میلیون نفر یارانه و ۶۰ میلیون نفر کالابرگ میگیرند
سخنگوی دولت اظهار داشت: هر شهروندی که احساس میکند باید یارانه بگیرد و دریافت نمیکند، حتما به سامانه رفاهی مراجعه کرده و اطلاعات خود را بارگذاری کند. همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شدت پیگیر این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه ۷۲ میلیون نفر یارانه میگیرند و ۶۰ میلیون نفر هم مشمول کالابرگ هستند، افزود: این موضوع در جهت حمایت مستقیم است، به جهت کنترل نقدینگی نمیتوانیم حقوقها را دائم افزایش دهیم اما برای حفظ معیشت خانوار کارهای جدی در حال انجام شدن است.
مهاجرانی با اشاره به لغو مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی توسط دولت، تصریح کرد: توقف نرخ ارز ترجیحی و توزیع چهار مرحله کالابرگ از جمله اقدامات دولت است؛ دولت همچنین برنامه دارد که در آبانماه نیز کالابرگ اختصاص دهد.