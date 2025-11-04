ریحانه مبینی قهرمان پرش طول آسیا به علت مصدومیت، از حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض باز ماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین بانوی طلایی تاریخ دوومیدانی ایران در آسیا که در حال آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی بود، از ناحیه کمر و مچ پا مصدوم شد و حضور در این بازی‌ها را از دست داد.

نام مبینی در شرایطی از تیم اعزامی خارج می‌شود که یکی از شانس‌های دوومیدانی ایران برای کسب مدال در ریاض بود.

مصدومیت مبینی به تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد برگزاری بازی‌ها رسیده است.