رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه همگی مسئولیت داریم برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از قشر آسیبپذیر تلاش کنیم، گفت: افتتاح مرکز شوق زندگی، گام مهمی در راستای تحقق این هدف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتمع شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی «شوق زندگی» با حضور حجتالاسلام صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، عبداللهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، قاسمی، دادستان مرکز استان خراسان جنوبی و معاونین رئیس کل، در بیرجند افتتاح شد.
این مجتمع به همت دادگستری خراسان جنوبی، بهزیستی بیرجند و با همکاری و مشارکت دستگاههای فعال در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، با هدف ساماندهی کودکان کار و آسیبدیدگان و در معرض آسیب، راهاندازی شده است.
حجتالاسلام صادقی در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، بر اهمیت چنین مراکزی در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: این مجتمع میتواند الگویی موفق برای سایر استانها باشد.
وی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به قشر آسیبپذیر جامعه، تصریح کرد: امروزه، مشکلات اجتماعی به ویژه در میان قشر آسیبپذیر، به یک معضل جدی تبدیل شده است. این افراد به دلیل شرایط خاص زندگی، به شدت در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند و باید به آنها توجه ویژهای شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: افتتاح مرکز شوق زندگی در بیرجند، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای متولی در راستای حمایت از این قشر آسیبپذیر است. این مرکز نه تنها به ساماندهی کودکان کار و آسیبدیدگان کمک میکند، بلکه به عنوان یک نهاد حمایتی، میتواند به عنوان یک پل ارتباطی بین این افراد و جامعه عمل کند.
وی تأکید کرد که همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای اجتماعی، از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری و سازمانهای غیردولتی، در این راستا ضروری است. وی گفت: “اگر ما بتوانیم با همفکری و همکاری این نهادها، یک شبکه حمایتی قوی برای قشر های آسیبپذیر ایجاد کنیم، میتوانیم امید به بهبود شرایط این افراد و کاهش آسیبهای اجتماعی را افزایش دهیم.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه همچنین به ضرورت آموزش و توانمندسازی این افراد اشاره کرد و اظهار داشت: تنها با ایجاد فرصتهای آموزشی و شغلی برای این قشر، میتوانیم به آنها کمک کنیم تا به جامعه بازگردند و از چرخه آسیب خارج شوند. این امر نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که همزمان به نیازهای فوری و بلندمدت این افراد پرداخته شود.
حجتالاسلام صادقی در ادامه با بیان اینکه همگی مسئولیت داریم تا در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: افتتاح مرکز شوق زندگی، گام مهمی در راستای تحقق این هدف است و امیدواریم سایر استانها نیز از این الگو بهرهبرداری کنند.