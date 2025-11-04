پخش زنده
امروزه مشاوره پیش از ازدواج به عنوان یکی از مهمترین مراحل شکلگیری زندگی مشترک، نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات خانوادگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناسان معتقدند بررسی ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای ارتباطی، نگرشها و شرایط خانوادگی زوجین پیش از آغاز زندگی مشترک، میتواند از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کند و زمینهساز بنیانی سالم در زندگی مشترک باشد.
در همین راستا، مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده رازبان با بهرهگیری از روانشناسان مجرب و ابزارهای ارزیابی معتبر، خدمات جامع مشاوره پیش از ازدواج، آموزش مهارتهای ارتباطی و راهکارهای علمی برای انتخاب آگاهانه و پایدار را ارائه میدهد.