به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناسان معتقدند بررسی ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های ارتباطی، نگرش‌ها و شرایط خانوادگی زوجین پیش از آغاز زندگی مشترک، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کند و زمینه‌ساز بنیانی سالم در زندگی مشترک باشد.

در همین راستا، مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده رازبان با بهره‌گیری از روان‌شناسان مجرب و ابزار‌های ارزیابی معتبر، خدمات جامع مشاوره پیش از ازدواج، آموزش مهارت‌های ارتباطی و راهکار‌های علمی برای انتخاب آگاهانه و پایدار را ارائه می‌دهد.