در حاشیه برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳آبان در بندرعباس، دانشآموزان با حضوری پرشور، جلوهای خاص به این مراسم بخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، دانشآموزان در کنار راهپیمایی، برنامههای متنوعیاجرا کردندکه از جمله آنها میتوان به اجرای سرود دانشآموزی، تئاتر، نمایشگاه عکس شهدای دانشآموز جنگ ۱۲روزه، غرفههای فرهنگی و آموزشی و برپایی موکبها اشاره کرد.
این برنامهها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت روحیه انقلابی نسل جوان برگزار شد و مورد استقبال دانشآموزان و دیگر شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان قرار گرفت.